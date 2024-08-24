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Готти: Мейвезеру 47 лет, но он всё ещё силён. Чувствовал его удары

Готти: Мейвезеру 47 лет, но он всё ещё силён. Чувствовал его удары
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Профессиональный боксёр Джон Готти III перед завтрашним реваншем, который состоится на арене CDMX в Мехико со звёздным боксёром Флойдом Мейвезером-младшим, высказался по поводу поединка.

«Флойд сдержал слово и дал мне реванш, хотя был не обязан. Очень ценю это. Мы дадим крутое шоу и будем драться. Я чувствовал удары Флойда, я видел, как он двигается. Он всё ещё силён в свои 47 лет, я думал про его стиль целый год. Если он должен быть нокаутирован, если я должен быть нокаутирован, пусть так и будет. Это должно произойти. Что бы ни случилось, это произойдёт», — сказал Готти на пресс-конференции.

На контрольном взвешивании Джон Готти III показал на весах 82,1 кг, как и перед их первым выставочным боем в 2023 году. Тогда Мейвезер отказался взвешиваться. На этот раз 47-летний Флойд встал на весы, хотя и полностью одетый, и показал вес 72,75 кг.

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