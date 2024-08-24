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Нганну сказал, против кого хочет провести боксёрский поединок

Нганну сказал, против кого хочет провести боксёрский поединок
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37-летний камерунский профессиональный боксёр, боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой PFL в тяжёлой весовой категории, Фрэнсис Нганну заявил, что хочет провести ещё один боксёрский поединок и выйти на ринг против бывшего чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом весе Деонтея Уайлдера.

«Деонтей Уайлдер? Однозначно! Я бы с удовольствием принял этот бой. Чисто бокс. Не обманывайтесь. Только в боксе у нас обоих будут шансы. В ММА… Я надеру ему зад...» — приводит слова Нганну издание vRINGe.com.

В последний раз в октагоне Нганну выступал в январе 2022 года. Тогда он, будучи чемпионом UFC, провёл успешную защиту пояса против Сириля Гана.

У Уайлдера в последних пяти боксёрских поединках четыре поражения.

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