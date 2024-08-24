Логан Пол попал в скандал из-за своей собаки

29-летний американский блогер, актёр, боксёр и рестлер федерации World Wrestling Entertainment (WWE) Логан Пол попал в скандал, связанный с его собакой по кличке Бролли и видео четырёхлетней давности.

В видеоролике на сервисе YouTube 2020 года под названием «Могу ли я одолжить $ 250 тыс.?» интернет-звезда и борец находится в лодке со своими друзьями и собакой Бролли. В какой-то момент его собака прыгает в озеро, и начинается паника. Вскоре за ней прыгает Пол и спасает любимицу.

Поклонники и журналисты стали призывать WWE разорвать контракт с Логаном и уволить его. В ответ на это брат Джейка Пола выложил видео, где объяснил всю ситуацию: «Бролли была на краю лодки, мы её гладили, и она неожиданно спрыгнула». Но критики в адрес Логана не стало меньше, потому что его продолжают обвинять в том, что он позволил Бролли находиться не в безопасном положении на лодке по ходу движения.

На последнем большом празднике реслинга SummerSlam Логан проиграл титул чемпиона США рестлеру ЛА Найту.