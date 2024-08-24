Тренер Сен-Пьера сказал, как нарушение правил джиу-джитсу помогло дю Плесси победить

44-летний канадский мастер боевых искусств, тренер известного бойца Жоржа Сен-Пьера и владелец зала Tristar Gym Фирас Захаби сказал, что нарушение правил джиу-джитсу помогло южноафриканскому спортсмену Дрикусу дю Плесси одержать победу над новозеландцем Исраэлем Адесаньей.

«Дрикус задушил Адесанью, и я кое-что понял о дю Плесси. Когда Дрикус кого-то сбивает с ног, он сразу же прыгает на удушающий приём, он не закрепляет позицию, вы знаете, а в джиу-джитсу, как нас всегда учили, менталитет старой школы был таким: позиция, позиция, позиция, а затем уже болевой или удушающий.

Это как будто навсегда запечатлелось в наших умах. Вы сбиваете парня, совершенствуете позицию, держите её, а уже затем выходите на приём. А дю Плесси так не делает, он бросает вызов всему, что нам когда-либо говорили, и рискует по-своему», — приводит слова Захаби издание MMA News.

В ночь с 17 на 18 августа в Перте (Австралия) состоялся номерной турнир UFC 305, в главном поединке турнира дю Плесси удушающим приёмом в четвёртом раунде победил Исраэля Адесанью.