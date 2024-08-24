Шон Стрикленд объяснил, почему не способен вырубить Алекса Перейру

Экс-чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд объяснил, почему он не способен нокаутировать действующего обладателя титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильца Алекса Перейру.

«Я его не боюсь, но вот мой подбородок… Я просто отключаюсь от его удара. Чтобы нокаутировать Алекса, нужно, чтобы он как-то ступил.

Если бы у меня была возможность нанести любой удар Перейре, я бы всё равно его не вырубил. Алекс же способен усыпить любого в дивизионе. Если Алекс донесёт хороший удар, то всё — спокойной ночи», − сказал Стрикленд на YouTube-канале Plinio Cruz.

Напомним, Шон Стрикленд уступил Алексу Перейре нокаутом в 2022 году.

Ранее генеральный директор UFC Дана Уайт прокомментировал организацию титульного поединка в полутяжёлом весе между Алексом Перейрой и американцем Халилом Раунтри, который состоится на турнире UFC 307 в октябре.