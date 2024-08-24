Шон О'Мэлли включил Хабиба и Махачева в число лучших бойцов за всё время

29-летний американский боец смешанных боевых искусств и чемпион в легчайшем весе UFC Шон О'Мэлли включил Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева в число лучших бойцов в истории MMA.

«Джон Джонс, Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев — все они лучшие бойцы в истории MMA. Но я хочу быть величайшим и самым зрелищным. Вот моя цель», − сказал О'Мэлли в выпуске на YouTube-канале ESPN MMA.

Шон О'Мэлли проведёт 15 сентября поединок с Мерабом Двалишвили на турнире UFC 306.

В своём последнем бою на турнире UFC 298 в феврале Двалишвили выиграл единогласным решением у американского экс-чемпиона Генри Сехудо. О’Мэлли на UFC 299 победил по очкам эквадорца Марлона Веру, проведя первую защиту титула.

Ранее О'Мэлли прояснил готовность к возможному бою с Конором Макгрегором.