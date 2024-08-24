Джейк Пол: Нганну сказал, что Тайсон меня нокаутирует

Популярный видеоблогер Джейк Пол, занимающийся боксом и смешанными единоборствами, рассказал, что выступающий под эгидой PFL в тяжёлой весовой категории Фрэнсис Нганну заявил ему в личной беседе, что 58-летний Майк Тайсон нокаутирует его.

«Фрэнсис Нганну сказал мне в лицо, что Майк Тайсон нокаутирует меня… Посмотрим, здоровяк, посмотрим. У тебя впереди своя собственная Проблема (прозвище будущего соперника Нганну Ренана Феррейры. – Прим. «Чемпионата»), − написал Пол на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, поединок Джейка Пола и Майка Тайсона состоится 15 ноября в США. Изначально бой был запланирован на 20 июля, но его перенесли из-за состояния здоровья 57-летнего Тайсона. Отметим, что поединок будет носить статус официального.