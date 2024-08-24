«Наше Дело» готово пригласить скандально известную Иман Хелиф в промоушен

Спортивный директор лиги «Наше Дело» Армен Гулян не исключил возможности приглашения олимпийской чемпионки по боксу Иман Хелиф в свой промоушен.

«Как я помню, поднимался вопрос, что у неё завышен уровень тестостерона и она однажды не прошла гендерное тестирование. Если бы она была готова принять у нас бой, мы бы ей нашли интересную соперницу, и, с точки зрения медиа, этот бой был бы нам интересен. Но, поскольку это достаточно деликатный вопрос, здесь надо было бы все детали истории узнать, потому что мы транслируемся на федеральном канале и лишние обсуждения моментов, связанных с гендерной принадлежностью, наверное, не были бы у нас слишком интересны. Мы бы очень обширно обсудили эту историю. И в любом случае серьёзно я об этом я не думал», — приводит слова Гуляна «Матч ТВ».

Напомним, в финале Олимпийских игр в Париже алжирская боксёрша победила представительницу Китая Ян Лю. На Играх из-за участия Иман разгорелся скандал. Он случился после того, как итальянская спортсменка Анджела Карини в 1/8 финала отказалась продолжать поединок с Иман. Бой закончился через 46 секунд после старта. Карини покинула ринг в слезах.