Британский непобеждённый боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев вернётся в Brave CF. Об этом заявил президент промоушена Мухаммад Шахид.

«Его несправедливо преследуют и пытаются оклеветать ради мести. Очевидно, нет причин, по которым лучший боец мира не может участвовать в боях.

Для Brave CF возвращение Мухаммада − настоящая фантастика. Мокаев доказал, что он лучший боец мира в своей категории, приветствуем его в наших рядах», − приводит слова Шахида MMA Fighting.

Напомним, Мухаммад Мокаев был исключён из промоушена UFC после семи побед подряд.

В общей сложности Мокаев за время карьеры в смешанных единоборствах принял участие в 13 поединках, в которых одержал 13 побед (две победы были добыты нокаутом).