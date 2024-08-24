«Скоро мы встретимся». Перейра — об обвинениях в уклонении от боя с Анкалаевым

Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра ответил на обвинения в уклонении от боя с топовым российским бойцом UFC Магомедом Анкалаевым.

«Многие спрашивают меня об этом, но я всегда хотел драться с Анкалаевым и говорил об этом промоушену. Магомед сам не захотел драться со мной. Он не чемпион и не ему выбирать соперников. Но скоро мы встретимся», − сказал Перейра в подкасте на своём YouTube-канале.

Алекс Перейра проведёт свой следующий бой в октябре на турнире UFC 307. Его соперником будет американский боец Халил Раунтри.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 234 в январе, Анкалаев нокаутировал бразильца Джонни Уокера. В октябре на UFC 308 россиянин сразится с австрийцем Александаром Ракичем.