Чейл Соннен считает, что Халил Раунтри легко одолеет Алекса Перейру

Американский боец смешанных единоборств, бывший претендент на пояс UFC в среднем и полутяжёлом весе Чейл Соннен сделал прогноз на предстоящий бой Алекса Перейры с Халилом Раунтри.

«Позвольте мне рассказать вам горячую новость дня. Халил Раунтри пройдётся катком по Перейре. Это худший поединок [для Перейры], который я мог представить.

Халил дрался на Fight Nights и на [UFC] Apex. Он победил пять раз подряд, он остановил бывшего претендента №1, нашего хорошего друга Энтони «Львиное Сердце» Смита. Мы не можем просто игнорировать Халила. Он делает всё возможное, когда его атакует ударник. Халил не набрасывается на кого-то, не кладёт его в партер и не заставляет сдаться. Он контратакует, и ему нравится, когда вы первым наносите ему удары.

Халил Раунтри не только заслуживает этот бой — и, признаюсь, я не думал, что они организуют это — но я скажу вам вот что: Халил выиграет этот бой», — приводит слова Соннена MMA Fighting.

Алекс Перейра проведёт бой с Халилом Раунтри в октябре на турнире UFC 307.