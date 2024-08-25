Вячеслав Борщёв одержал победу над Джеймсом Ллонтопом раздельным решением судей

В ночь с 24 на 25 августа в Лас-Вегасе (США) проходит турнир UFC Fight Night Vegas 96. Российский боец, выступающий в лёгком дивизионе UFC, Вячеслав Борщёв, известный как Слава Клаус, встретился с перуанцем Джеймсом Ллонтопом. Бой завершился победой спортсмена из России раздельным решением судей.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 11 мая в Сент-Луисе (США) на турнире UFC on ESPN 56, Вячеслав Борщёв встретился в октагоне с 24-летним американцем Чейзом Хупером. Бой завершился победой Хупера удушающим приёмом во втором раунде. В своём активе Борщёв имеет семь побед, четыре поражения, а один бой завершился ничьей.

В главном бою которого встретятся топовые средневесы – пятый номер рейтинга Джаред Каннонье и Кайо Борральо, занимающий 12-ю строчку.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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