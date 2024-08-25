Вячеслав Борщёв прокомментировал победу на Ллонтопом на турнире UFC Vegas 96

Российский боец, выступающий в лёгком дивизионе UFC, Вячеслав Борщёв, известный как Слава Клаус, высказался о победе над перуанцем Джеймсом Ллонтопом на турнире UFC Fight Night Vegas 96, который проходит в ночь с 24 на 25 августа в Лас-Вегасе (США).

«Большое спасибо UFC за возможность здесь выступить. Это прекрасное чувство, когда я снова в октагоне. Хотел бы поздравить с днём рождения своего первого тренера. Благодарю всю свою команду. Это было очень непросто. Готов вернуться, как только представится такая возможность», — сказал Борщёв на октагоне после боя.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 11 мая в Сент-Луисе (США) на турнире UFC on ESPN 56, Вячеслав Борщёв встретился в октагоне с 24-летним американцем Чейзом Хупером. Бой завершился победой Хупера удушающим приёмом во втором раунде. В своём активе Борщёв имеет семь побед, четыре поражения, а один бой завершился ничьей.

В главном бою которого встретятся топовые средневесы – пятый номер рейтинга Джаред Каннонье и Кайо Борральо, занимающий 12-ю строчку.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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