Борральо победил Каннонье единогласным решением судей в главном бою UFC Vegas 96

В ночь с 24 на 25 августа в Лас-Вегасе (США) проходит турнир UFC Fight Night Vegas 96. В главном событии вечера встречались средневесы — бразилец Кайо Борральо и американец Джаред Каннонье.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Борральо единогласным решением судей.

После сегодняшнего боя в активе Борральо 17 побед и одно поражение в ММА. Один бой с его участием завершился без результата. Бразилец идёт на серии из семи побед в UFC.

У Каннонье 17 побед и восемь поражений.

Напомним, также на турнире оссийский боец, выступающий в лёгком дивизионе UFC, Вячеслав Борщёв, известный как Слава Клаус, встретился с перуанцем Джеймсом Ллонтопом. Бой завершился победой спортсмена из России раздельным решением судей.