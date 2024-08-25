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Борральо победил Каннонье единогласным решением судей в главном бою UFC Vegas 96

Борральо победил Каннонье единогласным решением судей в главном бою UFC Vegas 96
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В ночь с 24 на 25 августа в Лас-Вегасе (США) проходит турнир UFC Fight Night Vegas 96. В главном событии вечера встречались средневесы — бразилец Кайо Борральо и американец Джаред Каннонье.

UFC 2024. UFC on ESPN 62, Лас-Вегас, США
Джаред Каннонье — Кайо Борральо (W)
25 августа 2024, воскресенье. 07:30 МСК
Кайо Борральо
Окончено
UD
Джаред Каннонье

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Борральо единогласным решением судей.

После сегодняшнего боя в активе Борральо 17 побед и одно поражение в ММА. Один бой с его участием завершился без результата. Бразилец идёт на серии из семи побед в UFC.

У Каннонье 17 побед и восемь поражений.

Напомним, также на турнире оссийский боец, выступающий в лёгком дивизионе UFC, Вячеслав Борщёв, известный как Слава Клаус, встретился с перуанцем Джеймсом Ллонтопом. Бой завершился победой спортсмена из России раздельным решением судей.

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