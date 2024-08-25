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Флойд Мейвезер-младший провёл бой с Джоном Готти III, ничья, 25 августа 2024

Бой между Флойдом Мейвезером и Джоном Готти III завершился без объявления победителя
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Сегодня, 25 августа, в Мехико (Мексика) состоялся боксёрский вечер, главным событием которого стал бой легендарного Флойда Мейвезера-младшего и Джона Готти III. Бой прошёл все восемь раундов и завершился без объявления победителя.

Официально первый бой завершился победой Мейвезера в шестом раунде. После досрочной остановки внук известного мафиози Джона Готти выразил своё несогласие и набросился на Флойда. В ринг забежали представители обеих команд боксёров и устроили потасовку.

Флойд Мейвезер – непобеждённый американский боксёр-профессионал. Он является лучшим боксёром вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring (2005–2007, 2013–2015).

30-летний Готти стал профессиональным бойцом ММА, проведя несколько лет в любителях. После перехода в профессионалы в 2017 году его рекорд составил 5-1.

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