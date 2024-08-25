Экс-соперник Владимира Кличко возобновил карьеру после четырёхлетнего перерыва

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Бывший претендент на звание чемпиона мира в супертяжёлом весе Брайант Дженнингс (25-4, 14 КО) провёл бой против своего соотечественника Джоэла Кодла (9-9-2, 6 КО) на ринге в Филадельфии (США) и одержал победу.

Победа Брайанту досталась после проведённых 12 раундов судейским решением.

Дженнингс — американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории. Чемпион по версии IBF International (2018—2019), чемпион Северной Америки по версии WBO NABO (2018—2019), чемпион США по версиям USBA (2012), чемпион штата Пенсильвания (2012; 2018). «Проспект года» по версии Sports Illustrated (2012). Бывший претендент на титул чемпиона мира (2015).

На профессиональном ринге Брайант дебютировал в феврале 2010 года.

Последний свой поединок Дженнингс провёл в 2019 году и проиграл Джо Джойсу. Джо победил единогласным решением судей со счётом 118-108, 117-110 и 115-110.