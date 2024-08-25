Результаты турнира UFC Vegas 96

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В ночь с 24 на 25 августа в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир UFC Fight Night Vegas 96.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами турнира:

Кайо Борральо победил Джареда Каннонье единогласным решением (49-45, 48-46, 49-45);

Табата Риччи победила Анджелу Хилл единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);

Райан Лодер победил Роберта Валентина техническим нокаутом (раунд 2, 1:49) и стал победителем TUF 32 в среднем весе;

Майрон Сантос победил Каана Офли нокаутом (раунд 2, 1:30) и стал победителем TUF 32 в полулёгком весе;

Майкл Моралес победил Нила Магни техническим нокаутом (раунд 1, 4:39);

Джеральд Миршерт победил Эдмена Шахбазяна удушающим приёмом (arm triangle choke) (раунд 2, 4:12);

Фрэнсис Маршалл победил Денниса Бузукью раздельным решением (28-29, 30-27, 29-28);

Закари Риз победил Хосе Медину единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);

Вячеслав Борщёв победил Джеймса Ллонтопа раздельным решением (28-29, 29-28, 30-27);

Жаклин Кавальканти победила Жозиан Нунес раздельным решением (30-27, 29-28, 27-30);

Ванг Конг победила Викторию Леонардо нокаутом (раунд 1, 1:02).