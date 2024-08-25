Результаты турнира UFC Vegas 96

В ночь с 24 на 25 августа в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир UFC Fight Night Vegas 96.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами турнира:
Кайо Борральо победил Джареда Каннонье единогласным решением (49-45, 48-46, 49-45);
Табата Риччи победила Анджелу Хилл единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);
Райан Лодер победил Роберта Валентина техническим нокаутом (раунд 2, 1:49) и стал победителем TUF 32 в среднем весе;
Майрон Сантос победил Каана Офли нокаутом (раунд 2, 1:30) и стал победителем TUF 32 в полулёгком весе;
Майкл Моралес победил Нила Магни техническим нокаутом (раунд 1, 4:39);
Джеральд Миршерт победил Эдмена Шахбазяна удушающим приёмом (arm triangle choke) (раунд 2, 4:12);
Фрэнсис Маршалл победил Денниса Бузукью раздельным решением (28-29, 30-27, 29-28);
Закари Риз победил Хосе Медину единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);
Вячеслав Борщёв победил Джеймса Ллонтопа раздельным решением (28-29, 29-28, 30-27);
Жаклин Кавальканти победила Жозиан Нунес раздельным решением (30-27, 29-28, 27-30);
Ванг Конг победила Викторию Леонардо нокаутом (раунд 1, 1:02).