Стали известны лучший бой и лучшее выступление турнира UFC Fight Night 96

В ночь с 24 на 25 августа в Лас-Вегасе (США) состоялся UFC Fight Night 96.
После прошедшего турнира стали известны лучший бой и лучшее выступление вечера на турнире.
Лучший бой — Джаред Каноннье и Кайо Борральо (бонус $ 50 тыс.).
Лучшее выступление вечера — Майкл Моралес и Джеральд Миршрет (оба получили по $ 50 тыс.).
В главном событии вечера бились Джаред Каннонье и Кайо Борральо. По итогам пяти раундов Борральо забрал победу единогласным судейским решением.
Майкл Моралес одержал довольно быструю победу над Нилом Магни: забравшись на спину соперника, начал избивать его, после чего судья остановил поединок. Моралес победил в пяти поединках кряду, это пятая по длительности действующая победная серия в полусреднем дивизионе.
Фрэнсис Маршалл победил Денниса Бузукью раздельным решением судей. Это первая победа Маршалла после двух подряд поражений.