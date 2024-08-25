Шведский супертяжеловес заявил, что у Бивола будет одно преимущество над Бетербиевым

33-летний шведский боец супертяжёлого веса Отто Валлин заявил, что у 33-летнего российского профессионального боксёра Дмитрия Бивола единственным преимуществом в поединке с 39-летним непобеждённым Артуром Бетербиевым будет полученная последним травма.

«Тяжело сказать, кто выйдет победителем между Бетербиевым и Биволом. Я думаю, шансы здесь равны. 50 на 50, без весомого преимущества кого-либо из боксёров. Это будет очень качественный поединок. Но всё же у Бивола есть один плюс, который идёт ему на пользу, — Бетербиев снова получил травму.

У Артура были определённые травмы в течение карьеры, потому что он уже не самый молодой, но по-прежнему Бетербиев очень опасный, мощный и техничный боец. Бивол, безусловно, тоже очень хороший боец. Я думаю, это будет отличный поединок, увидеть который хочет большое количество людей», — приводит слова Валлина издание Boxing News.

Поединок между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым состоится 12 октября в Саудовской Аравии.