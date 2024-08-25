Валлин — о поединке Джошуа и Дюбуа: я ожидаю ярких взрывов

33-летний шведский боец супертяжёлого веса Отто Валлин поделился своими ожиданиями от поединка за титул нового чемпиона в супертяжёлом весе по версии IBF, в котором сойдутся два известных британских боксёра – Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа.

«Я ожидаю ярких взрывов довольно рано в бою. Это будет хороший бой. Дюбуа — мощный боец, но если он будет пропускать так легко, как было в бою с [Филипом] Хрговичем, то, думаю, Джошуа нокаутирует его довольно быстро.

Но если Даниэль сможет хоть немного подтянуть свою защиту, и будет попадать по Энтони хорошими ударами, сорвёт его темп, то, может быть, продемонстрирует качественное выступление. Посмотрим. По опыту знаю, что Джошуа очень точен. Так что это будет интересный поединок. Для меня фаворит Джошуа, и, думаю, он победит нокаутом», — приводит слова Валлина издание Boxing News.

Ранее стало известно, что все 90 тыс. билетов на стадион «Уэмбли» на поединок Джошуа и Дюбуа выкуплены.