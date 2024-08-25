Рефери в бою Мейвезер — Готти заменили во втором раунде по требованию Флойда

Сегодня, 25 августа, в Мехико (Мексика) состоялся боксёрский вечер, главным событием которого стал матч-реванш легендарного Флойда Мейвезера-младшего и Джона Готти III. Бой прошёл все восемь раундов и завершился без объявления победителя.

Во время поединка произошёл забавный случай. После нескольких нанесённых ударов в исполнении Готти по затылку Флойда, Мейвезер выразил недовольство и попросил заменить судью, грубо накричав на рефери.

Флойд просит судью убраться Фото: Кадр из трансляции поединка

Через некоторое время судья покинул ринг и вместо него вышел новый рефери, отработавший до конца поединка.

Новый рефери поединка продолжает бой Фото: Кадр из трансляции

Официально первый бой между двумя спортсменами завершился победой Мейвезера в шестом раунде. После досрочной остановки внук известного мафиози Джона Готти выразил своё несогласие и набросился на Флойда. В ринг забежали представители обеих команд боксёров и устроили потасовку.