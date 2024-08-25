Борральо получил жуткую сечку на UFC Vegas 96

В ночь с 24 на 25 августа в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир UFC Fight Night Vegas 96. В главном поединке вечера встретились 31-летний бразильский боец Кайо Баралльо и 40-летний американец Джаред Каннонье.

Борральо победил Каннонье единогласным судейским решением (49-45, 48-46, 49-45). Из-за нескольких пропущенных ударов Кайо получил жуткое рассечение.

Травма Борральо Фото: Getty Images

Кайо в шесть лет начал заниматься дзюдо под руководством сенсея Эмилио Морейры. Впоследствии он неоднократно выигрывал чемпионаты штата Мараньян и национального уровня. После поражения на одном из турниров болевым на руку, сенсей Морейра уговорил его заниматься бразильским джиу-джитсу, а затем Борральо подключился к тренировкам муай-тай.

Борральо начал заниматься смешанными единоборствами примерно в 18 лет. Его первый бой состоялся в 2014 году, когда ему был около 21 года, в додзё Джеймса Адлера в родном Сан-Луисе. Чуть позже он переехал в Сан-Паулу и собрал там собственную команду Fighting Nerds во главе с тренером Пабло Сукупирой.