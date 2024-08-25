Байсангуров выиграл, а Узлян проиграл на турнире «Ночь чемпионов IBA»

24 августа в Ла-Гуайре, Венесуэла, состоялся боксёрский турнир «Ночь чемпионов IBA», организованный Международной ассоциацией бокса (IBA) и промоутерской компанией Iron&Gloves Promotions.

29-летний российский боксёр-профессионал, выступающий в полусредней и в первой средней весовых категориях Хусейн Байсангуров (24-1, КО 20) успешно выступил на турнире, единогласным решением судей в 10-раундовом поединке победив аргентица Николаса Джару (11-6, КО 5), и завоевал пояс WBA Continental America в полусреднем весе.

Также в рамках турнира «Ночь чемпионов IВА» обладатель поясов WBA Asia и EBP россиянин Тигран Узлян (10-1, КО 6) в бою в весе до 63,5 кг единогласным решением судей уступил венесуэльцу Эндеру Луцесу (21-1, КО 7). Луцес известен по поединку в октябре 2023 года в Перми против олимпийского чемпиона — 2020 Альберта Батыргазиева.