37-летний бразильский профессиональный боец ​​​​смешанных единоборств и бывший кикбоксёр, являющийся бывшим чемпионом UFC в среднем весе и действующим чемпионрм в полутяжёлом весе, Алекс Перейра вспомнил свою первую профессию и показал умения в шиномонтаже.

Перейра родился 7 июля 1987 года в бедной бразильской семье с индейскими корнями племени патаксо. Жизнь в бразильских трущобах, известных также как фавелы, быстро привела Алекса к тому, что он в 12 лет бросил школу и занялся работой в шиномонтаже. Там под влиянием окружения Перейра быстро спился, став молодым алкоголиком, и, чтобы бросить пагубную привычку, Алекс начал заниматься кикбоксингом.

Свой следующий бой Алекс Перейра проведёт в октябре на турнире UFC 307. Его соперником будет американский боец Халил Раунтри.