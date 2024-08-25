Легендарный боксёр Уорд и промоутер Хирн высказались о проваленной допинг-пробе Гарсии

40-летний легендарный олимпийский чемпион в полутяжёлом весе, чемпион мира во втором среднем весе по версии WBA, WBC, The Ring Андре Уорд и известный британский промоутер Эдди Хирн высказались о проваленной допинг-пробе американского боксёра мексиканского происхождения Райана Гарсии. Гарсия провалил допинг-тест после победы над соотечественником Девином Хейни 21 апреля 2024 года.

«В моих турнирах было около 50 проваленных допинг-тестов. Каждый раз это абсолютно разные случаи. Поверьте, в этой теме я уже кое-что знаю. Один из самых ужасных моментов именно этой ситуации с Гарсией и его боя в том, что он провалил тесты прямо в ночь боя. То есть этот допинг был в нём в ночь боя. Если говорить честно и если отталкиваться от предыдущего опыта, то я бы поставил на то, что вот этим мошенничеством он пытался решить проблему с весосгонкой. Почему так? Потому что в это проще поверить, чем в то, что его накачивали чем-то запрещённым в неделю боя. Сам он говорит о том, что препарат попал в организм случайно. Я бы поставил на попытку попасть в лимит веса», — приводит слова Хирна издание vRINGe.com.

«Все бойцы хорошо знакомы с процедурой допинг-контроля. И все хотя бы в общих чертах представляют, как работают запрещённые препараты. Никто не станет принимать допинг на неделе боя. Тем более в ночь боя. То есть он, скорее всего, прилетел в Нью-Йорк. У него был лишний вес. Думаю, что кто-то сказал ему: «Вот это вот решит твои проблемы. Это диуретик». Он взял это, он не проверил это, он попался на этом. И он несёт ответственность за это. Вот и всё», — сказал Уорд.