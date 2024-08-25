Мейвезер ответил на слухи о его бое с 62-летним Чавесом

47-летний американский боксёр-профессионал, выступавший в полусредней весовой категории, Флойд Мейвезер ответил на слухи о его бое с легендарным 62-летним мексиканским профессионалом, выступавшим в легчайшей, второй легчайшей, полулёгкой, второй полулёгкой, лёгкой, первой полусредней, полусредней и первой средней весовых категориях Хулио Сезаром Чавесом.

«Я должен снять шляпу перед этой легендой. Сезар один из тех парней, за которыми я наблюдал, когда подходил к своим выступлениям, и просто хочу дать ему понять, что горжусь им. Может быть, слухи о нашем поединке и правда, но теперь он старше. И если я устрою с ним выставочный поединок, то это явно будет выглядеть не очень хорошо для меня», — приводит слова Флойда издание BoxingScene.

Чавес — чемпион мира во второй полулёгкой, лёгкой, первой полусредней весовых категориях. Он победил 30 боксёров в сражениях за титул чемпиона мира.