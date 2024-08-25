Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алекс Перейра ответил Дрикусу дю Плесси, который заявил о желании подраться с ним

Алекс Перейра ответил Дрикусу дю Плесси, который заявил о желании подраться с ним
Комментарии

Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра ответил чемпиону UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканцу Дрикусу дю Плесси. Ранее Дрикус изъявил желание подраться с Поатаном в полутяжёлом дивизионе.

«Дрикус хотел подраться со мной. Он сказал: «Да, давай сделаем это». Дю Плесси пытался напугать меня, но в итоге испугался сам», — приводит слова Алекса аккаунт Championship Rounds.

Напомним, на турнире UFC 305, который состоялся в Перте (Австралия), Дрикус дю Плесси разделил октагон с Исраэлем Адесаньей. Бой завершился победой Дрикуса удушающим приёмом в четвёртом раунде.

Ранее тренер дю Плесси допустил возможность организации поединка с Перейрой при одном условии

Материалы по теме
Тренер дю Плесси допустил возможность организации поединка с Перейрой при одном условии
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android