Алекс Перейра ответил Дрикусу дю Плесси, который заявил о желании подраться с ним

Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра ответил чемпиону UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканцу Дрикусу дю Плесси. Ранее Дрикус изъявил желание подраться с Поатаном в полутяжёлом дивизионе.

«Дрикус хотел подраться со мной. Он сказал: «Да, давай сделаем это». Дю Плесси пытался напугать меня, но в итоге испугался сам», — приводит слова Алекса аккаунт Championship Rounds.

Напомним, на турнире UFC 305, который состоялся в Перте (Австралия), Дрикус дю Плесси разделил октагон с Исраэлем Адесаньей. Бой завершился победой Дрикуса удушающим приёмом в четвёртом раунде.

Ранее тренер дю Плесси допустил возможность организации поединка с Перейрой при одном условии