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«Не по-мужски». Анкалаев ответил на обвинения в уклонении от боя с Перейрой

«Не по-мужски». Анкалаев ответил на обвинения в уклонении от боя с Перейрой
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32-летний российский боец смешанного стиля, представитель полутяжёлой весовой категории Магомед Анкалаев ответил на обвинения бразильского действующего чемпиона UFC в полутяжёлом весе Алекса Перейры в уклонении от их поединка.

«Это настоящее враньё. Не по-мужски», — написал Анкалаев в социальной сети Х (ранее Twitter).

Алекс Перейра проведёт свой следующий бой в октябре на турнире UFC 307. Его соперником будет американский боец Халил Раунтри.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 234 в январе, Анкалаев нокаутировал бразильца Джонни Уокера. В октябре на UFC 308 россиянин сразится с австрийцем Александаром Ракичем.

Ранее генеральный директор UFC Дана Уайт высказался о титульных перспективах российского бойца.

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