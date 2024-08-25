Армен Гулян ответил, действительно ли лига «Наше Дело» планирует предложить бой Иман Хелиф

Спортивный директор лиги «Наше Дело» Армен Гулян опроверг информацию в Сети, что лига планирует предложить скандально известной олимпийской чемпионке Иман Хелиф бой.

«Удивлён этой информацией. Данная история обсуждалась только в рамках вопроса со стороны журналиста по поводу того, было бы вам интересно увидеть и такую спортсменку у себя в лиге. На что с моей стороны был ответ, что это был бы интересный резонансный инфоповод, но надо все «за» и «против» взвесить. Потому что лишние обсуждения по поводу гендерных противостояний не входят в интересы нашей организации. Но проработки данного варианта участия спортсменки в нашей организации не обсуждались и в ближайшее время не планируются», — сказано в пресс-релизе организации.