Кайо Борральо в дерзкой манере бросил вызов Дрикусу дю Плесси

31-летний бразильский боец Кайо Борральо в дерзкой манере бросил вызов действующему чемпиону UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканцу Дрикусу дю Плесси.

«Вы прекрасно знаете, чего мне хотелось бы. Я уже дважды бросал вызов этому человеку. Дрикус, ты уже побил Стрикленда, Адесанью и всех остальных парней, так что теперь либо тащи свою задницу сюда, либо увидимся в Южной Африке», — сказал Борральо в октагон-интервью.

Напомним, утром 25 августа по московскому времени в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир UFC Vegas 96. В главном поединке вечера Кайо Борральо разделил октагон с бывшим претендентом на титул чемпиона UFC в категории до 84 кг Джаред Каннонье. Бой завершился победой Кайо единогласным судейским решением (49-45, 48-46, 49-45).