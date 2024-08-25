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Криштиану Роналду сделал выбор между UFC/ММА и боксом

39-летний форвард сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал выбор между UFC/ММА и боксом.

На своей YouTube-канале Роналду опубликовал видео, в котором с помощью жеста головой делает выбор между различными видами спорта, в том числе UFC/ММА и боксом. Криштиану недолго колебался и отдал предпочтение UFC/ММА.

Фото: Скриншот из видео, которое было опубликовано на YouTube-канале «UR — Cristiano»

Фото: Скриншот из видео, которое было опубликовано на YouTube-канале «UR — Cristiano»

В минувшем сезоне португалец принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 44 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Криштиану Роналду с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

На минувшем номерном турнире UFC в главном событии вечера состоялся бой между нигерийцем Исраэлем Адесаньей и южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. Поединок завершился победой Дрикуса удушающим приёмом в четвёртом раунде.