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Алекс Перейра ответил на многочисленные угрозы Магомеда Анкалаева отправить его в нокаут

Алекс Перейра ответил на многочисленные угрозы Магомеда Анкалаева отправить его в нокаут
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Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра ответил на многочисленные угрозы топового российского бойца UFC Магомеда Анкалаева отправить его в нокаут.

«Анкалаеву следует сосредоточиться на Ракиче. Он много говорит обо мне и заявляет, что собирается нокаутировать меня и так далее. Я думаю, что ему следует сфокусироваться на этом поединке. Это очень опасный бой для него. Сосредоточься на этом бое, поскольку тебе предстоит драться с сильным противником», — приводит слова Алекса портал MMA Fighting.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 30 июня в Лас-Вегасе на турнире UFC 303, Алекс Перейра провёл реванш с экс-чемпионом UFC в полутяжёлом весе чехом Иржи Прохазкой. Бой завершился победой бразильца нокаутом во втором раунде.

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