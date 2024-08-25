О'Мэлли назвал самого сложного соперника, с которым может подраться в полулёгком весе

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О'Мэлли назвал самого сложного соперника, с которым может подраться в полулёгком весе (до 66 кг).

«Если рассматривать полулёгкий вес, то Макс Холлоуэй является для меня самым сложным соперником», — сказал Шон в интервью на YouTube-канале Michael Bisping.

Шон О'Мэлли проведёт 15 сентября поединок с Мерабом Двалишвили на турнире UFC 306.

В своём последнем бою на турнире UFC 298 в феврале Двалишвили выиграл единогласным решением у американского экс-чемпиона Генри Сехудо. О’Мэлли на UFC 299 победил по очкам эквадорца Марлона Веру, проведя первую защиту титула.

Ранее Шон О'Мэлли включил Хабиба и Махачева в число лучших бойцов в истории.