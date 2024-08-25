Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

О'Мэлли назвал самого сложного соперника, с которым может подраться в полулёгком весе

О'Мэлли назвал самого сложного соперника, с которым может подраться в полулёгком весе
Комментарии

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О'Мэлли назвал самого сложного соперника, с которым может подраться в полулёгком весе (до 66 кг).

«Если рассматривать полулёгкий вес, то Макс Холлоуэй является для меня самым сложным соперником», — сказал Шон в интервью на YouTube-канале Michael Bisping.

Шон О'Мэлли проведёт 15 сентября поединок с Мерабом Двалишвили на турнире UFC 306.

В своём последнем бою на турнире UFC 298 в феврале Двалишвили выиграл единогласным решением у американского экс-чемпиона Генри Сехудо. О’Мэлли на UFC 299 победил по очкам эквадорца Марлона Веру, проведя первую защиту титула.

Ранее Шон О'Мэлли включил Хабиба и Махачева в число лучших бойцов в истории.

Материалы по теме
Шон О'Мэлли включил Хабиба и Махачева в число лучших бойцов за всё время
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android