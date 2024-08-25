Аспиналл: Джон, когда ты будешь покидать октагон после боя со Стипе, то передай мне пояс

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл оставил послание действующему обладателю титула UFC в категории до 120 кг американцу Джону Джонсу.

«Джон, я буду на арене, в первых рядах смотреть на твой бой со Стипе в ноябре. Когда ты будешь покидать октагон после поединка, не забудь передать мне свой чемпионский пояс. Спасибо», — сказал Аспиналл в видео, которое он опубликовал на своём YouTube-канале.

Напомним, в конце октября прошлого года Джонс получил тяжёлую травму во время спарринга на тренировке. Сообщалось, что восстановление может занять до восьми месяцев. На счету прославленного спортсмена 29 поединков на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение, а один бой с его участием был признан несостоявшимся.