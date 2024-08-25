Основатель PFL ответил, возможно ли организовать совместно с UFC поединок Джонс — Нганну

Основатель промоушена PFL Дон Дэвис ответил, возможно ли организовать совместно с UFC поединок между действующим обладателем титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американцем Джоном Джонсом и бывшим чемпионом UFC в категории до 120 кг, а ныне бойцом PFL камерунцем Фрэнсисом Нганну.

«Мы хотим дать фанатам то, чего они хотят, и, возможно, фанаты это получат. Разве это не было бы здорово?» — приводит слова Дэвиса портал Bloody Elbow.

Напомним, в конце октября прошлого года Джонс получил тяжёлую травму во время спарринга на тренировке. Сообщалось, что восстановление может занять до восьми месяцев. На счету прославленного спортсмена 29 поединков на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение, а один бой с его участием был признан несостоявшимся.