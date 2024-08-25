Алекс Перейра ответил на критику организации его боя с Халилом Раунтри

Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра ответил критикам, которые остались недовольны организацией его боя с американцем Халилом Раунтри.

«Многие говорят, что он занимает лишь восьмую строчку в рейтинге и данное решение испортит репутацию UFC. Но как мне кажется, Халил показывал хорошие бои. Поэтому это бой будет интересен не только нам с ним, поскольку мы оба работаем в стойке, но и зрителям. На мой взгляд, Анкалаев должен был быть следующим, однако матчмейкеры увидели, что он не даёт фанатам классных боёв.

Парни из UFC стараются и делают всё для вас, чтобы принести вам радости. Я также не был в рейтинге и мой взлёт прошёл очень быстро. А теперь посмотрите, ребята, что вы получаете, когда видите меня в октагоне. Так что, как мне кажется, данный шаг был сделан исходя из того, как дерётся Халил. Они дали ему возможность подраться со мной несмотря на рейтинг. Это будет крутой бой», — приводит слова Перейры портал MMA Fighting.