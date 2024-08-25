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Джон Джонс встретился с Джоном Додсоном и Карлосом Кондитом

Джон Джонс встретился с Джоном Додсоном и Карлосом Кондитом
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Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс встретился бывшим претендентом на титул UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) Джоном Додсоном и экс-обладателем временного титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Карлосом Кондитом.

Фото: Страница Джона Джонса в социальных сетях

Напомним, в конце октября прошлого года Джонс получил тяжёлую травму во время спарринга на тренировке. Сообщалось, что восстановление может занять до восьми месяцев. На счету прославленного спортсмена 29 поединков на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение, а один бой с его участием был признан несостоявшимся.

В последнем поединке, который состоялся в марте 2023 года на турнире UFC 285, Джон Джонс победил француза Сириля Гана удушающим приёмом в первом раунде.

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