Ронда Роузи сказала, стоит ли ждать её возвращения в ММА

Бывшая чемпионка UFC в женском легчайшем весе (до 61 кг), а также член Зала славы американка Ронда Роузи сказала, стоит ли ждать её возвращения в ММА.

«Каждые пару лет возникает один и тот же слух. Приятно чувствовать, что тебя не хватает индустрии. Но этого не произойдёт. Я неврологически больше не в состоянии конкурировать на самом высоком уровне, просто не могу. В определённый момент все накопленные неврологические травмы сказываются на вас», — приводит слова Роузи портал Low Kick MMA.

Напомним, Роузи завершила карьеру в MMA в 2016 году. Всего на её счету 12 побед и два поражения от соотечественницы Холли Холм и бразильянки Аманды Нуньес.

Ранее Ронда Роузи ответила, почему не завершила карьеру в MMA непобеждённой.