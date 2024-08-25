Алекс Перейра предположил, почему Адесанья уступил в бою с дю Плесси

Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра предположил, почему известный нигерийский боец ММА Исраэль Адесанья уступил чемпиону UFC в среднем дивизионе южноафриканцу Дрикусу дю Плесси.

«Конечно, я понятия не имею, как себя чувствует Иззи. Когда мы находимся в октагоне, то не говорим о травмах или проблемах. Мы желаем бороться и побеждать — никаких оправданий. Возможно, у Адесаньи была травма. Вы могли видеть, что он мало бил ногами в этом бою. Его удар ногой по внутренней части ноги очень хорош. Не каждый может его пробивать, а Иззи заряжает им отлично. Это очень серьёзное оружие в его арсенале. И Адесанья не пользовался им в этом бою, как должно. Даже Дрикус заявил, что его это побеспокоило. Меня также это не оставило равнодушным», — приводит слова Перейры портал Bloody Elbow.