Топурия — о своём брате Александре: он следующий чемпион UFC и, возможно, даже лучше меня

Чемпион UFC в полулёгком весе испано-грузин Илия Топурия высказался о своём брате Александре, который недавно подписал контракт с UFC.

«Я говорю вам: он следующий чемпион UFC. Возможно, даже лучше меня. Александр очень, очень хороший боец. Люди будут наслаждаться его боями. Конечно, он может пройти тот же путь, что и я. У него есть уровень. Всё в его руках.

Когда ждать его дебюта? Мы просили о поединке в Париже. Нам сказали, что кард полностью укомплектован. Затем мы предпринял попытку поставить его на один турнир со мной. Однако руководство заявило, что у них нет опыта ставить двух братьев в один кард и они отвергли эту идею. Как мне кажется, Александр дебютирует в лиге после моего боя», — приводит слова Топурии портал MMAJunkie.