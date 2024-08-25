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Тренер О'Мэлли: Умар Нурмагомедов — серьёзная проблема, но Шон может его нокаутировать

Тренер О'Мэлли: Умар Нурмагомедов — серьёзная проблема, но Шон может его нокаутировать
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Тим Уэлч, являющийся главным тренером действующего чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американца Шона О'Мэлли, высказался в адрес топового и непобеждённого российского бойца Умара Нурмагомедова.

«Умар Нурмагомедов — серьёзная проблема. То есть этот парень опасен для любого бойца. Он очень атлетичный и способен драться, как сумасшедший. Умар невероятно сильный и может очень жёстко бороться. Однако он не только полагается на борьбу, но и хорошо работает в стойке. Этот парень очень опасный противник, поскольку способен победить в любой плоскости. Однако я по-прежнему вижу у него слабые места и способы, которыми Шон может воспользоваться, чтобы быть быстрее его и отправить Умара в нокаут», — сказал Тим в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.

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