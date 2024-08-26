Канело оценил выступление Дэвида Бенавидеса в бою с Александром Гвоздиком

34-летний мексиканский боксёр-профессионал, выступающий в полусредней, первой средней, в средней, во второй средней и в полутяжёлой весовых категориях, Сауль Альварес оценил выступление Дэвида Бенавидеса в бою с Александром Гвоздиком.

«Думаю, что это его весовая категория — 79,3 кг. И вы можете видеть, что он совсем другой боец. На самом деле он ничего не смог сделать с бойцом, который завершил карьеру в 2019 году. Совсем другое дело, когда ты сражаешься в своей весовой категории с парнями, которые также находятся в твоём весе», — приводит слова Альвареса инсайдер и журналист Майкл Бенсон на своей странице в социальных сетях.

Напомним, следующий бой Сауль проведёт против непобеждённого пуэрториканского боксёра Эдгара Берланги. Их поединок состоится 14 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

В общей сложности за время профессиональной карьеры Сауль принял участие в 65 боях, в которых одержал 61 победу (39 нокаутом) и потерпел два поражения. Ещё два боя с его участием завершились вничью. На счету Берланги 22 победы в 22 поединках.