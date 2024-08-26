Тренер О'Мэлли объяснил, почему Мераб Двалишвили «настоящий зверь»

Тим Уэлч, являющийся главным тренером действующего чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американца Шона О'Мэлли, объяснил, почему топовый грузинский боец UFC Мераб Двалишвили «настоящий зверь».

«Любой, кто может доминировать над Петром Яном в течение 25 минут — не обязательно, чтобы тот избивал его, но контролировал и не давал ему возможности работать, — это настоящий зверь», — сказал Тим в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.

33-летний Мераб Двалишвили в своей карьере в MMA одержал 16 побед, четыре из которых нокаутом, 11 решением судей и одну удушающим приёмом, и потерпел четыре поражения — три судейским решением, одно удушающим приёмом.

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