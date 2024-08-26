Александр Усик назвал имена соперников, с которыми хочет провести бой

Чемпион WBA, WBC, WBO и IBO в супертяжёлом весе Александр Усик рассказал о тех, с кем хотел бы подраться.

«Остались ли интересные соперники для меня? Возможно, третий поединок с Энтони Джошуа. И реванш с Тайсоном Фьюри», – заявил Усик в интервью на YuoTube-канале Video NV.

Напомним, первый поединок между Усиком и Фьюри состояся в ночь с 18 на 19 мая мск в Саудовской Аравии. Бой продлился 12 раундов и завершился победой спортсмена с Украины раздельным решением судей. В девятом раунде Александр отправил Тайсона в нокдаун, но британец смог продолжить бой.

С Джошуа Усик провёл два боя и дважды вышел победителем. В первом бою Усик одержал победу единогласным решением судей. Во время второго поединка судьи раздельным решением отдали победу Александру.

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