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«Прилетел Дурова спасать!» Арман Царукян прибыл в Париж

«Прилетел Дурова спасать!» Арман Царукян прибыл в Париж
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Топовый армянский боец UFC, выступающий в лёгком дивизионе (до 70 кг), Арман Царукян прибыл в Париж, Франция.

«Прилетел [Павла] Дурова спасать!» — подписал видео Царукян, опубликовав его на своей странице в социальных сетях.

Фото: Скриншот из видео, которое Арман опубликовал на своей странице в социальных сетях

Напомним, в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 300 в апреле нынешнего года, Царукян встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился раздельным решением судей в пользу Армана. В активе Армана 22 победы при трёх поражениях.

Ранее вечером 24 августа российского предпринимателя Павла Дурова задержали во Франции. По данным журналистов, создатель «Телеграма» был объявлен в федеральный розыск за отказ сотрудничать с местным правительством и недостаточную модерацию каналов, что якобы делает его соучастником преступлений, совершаемых с помощью мессенджера.

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