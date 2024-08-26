Анкалаев: Алекс Перейра, ты лжец. Дана Уайт никогда не предлагал мне драться с тобой

32-летний российский боец смешанного стиля, представитель полутяжёлой весовой категории Магомед Анкалаев ответил на обвинения бразильского действующего чемпиона UFC в полутяжёлом весе Алекса Перейры в уклонении от их поединка.

«Алекс, ты лжец. Ты утверждал, что я отказался от боя с тобой. Дана Уайт и Мик Мейнард никогда не предлагали мне драться с тобой. После того как я разберусь со своими делами, заставлю тебя ответить за слова», — написал Анкалаев на своей странице в социальных сетях.

Магомеду Анкалаеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году и в марте 2018-го провёл первый поединок в UFC.

В декабре 2022 года Анкалаев сразился за вакантный титул UFC в полутяжёлом весе с польским экс-чемпионом Яном Блаховичем, однако поединок завершился вничью. Всего на счету Анкалаева в престижнейшем промоушене мира 10 побед, одно поражение и одна ничья.