Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе украинец Александр Усик ответил, рассматривает ли он возможность стать президентом Украины.

«Стать президентом Украины? Нет, мне это не нравится. Меня вообще не интересует политическая карьера. Поскольку я не верю в политику. Для меня политика — это когда иногда надо говорить то, чего ты не собираешься делать. А это не по мне, и меня совесть замучает. Я не уйду из бокса, поскольку это часть моей жизни. Однако переход в политику не был бы беспрецедентным для Украины. Виталий Кличко сейчас мэр Киева, но начинал карьеру как профессиональный боксёр», — приводит слова Усика портал The Kyiv Independent.

Однако Усик выразил готовность стать министром молодёжи и спорта.

«Это не политическая должность, а управленческая. Такая работа нужна для спорта и для страны. Если это нужно стране, то я буду отдавать всего себя», — приводит слова Усика портал The Kyiv Independent.