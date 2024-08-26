Евлоев — Стерлингу: там, откуда я родом, такие ложные обвинения не сойдут тебе с рук

Топовый и непобеждённый российский боец, выступающий в полулёгком весе (до 66 кг), Мовсар Евлоев ответил экс-обладателю чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американцу Алджамейну Стерлингу. Ранее тот обвинил россиянина в употреблении допинга.

«Там, откуда я родом, такие ложные обвинения не сойдут тебе с рук. Но я буду бизнесменом – накажу тебя и получу за это деньги. Только не давай заднюю», — написал Мовсар на своей странице в социальных сетях.

Напомним, бой между Евлоевым и Стерлингом состоится 5 октября в городе Солт-Лейк-Сити (США) на турнире UFC 307.

Мовсару Евлоеву 30 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2014 году и в апреле 2019-го впервые выступил в UFC. Всего на счету россиянина в престижнейшей организации мира восемь побед и ни одного поражения. В своём последнем бою на турнире UFC 297 в январе Евлоев победил единогласным судейским решением британца Арнольда Аллена.