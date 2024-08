Хабиб рассказал о своих чувствах насчёт того, что его бой с Фергюсоном так и не состоялся

Член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о своих чувствах на тему того, что его поединок с Тони Фергюсоном так и не состоялся.

«Что я чувствую насчёт того, что мне не удалось подраться с Тони Фергюсоном? С одной стороны, это расстраивает, но с другой — у меня всегда было понимание, что мой стиль является для него кошмаром. У него нет отточенной техники в борьбе, грэпплинге. Как он мог меня остановить? Единственный вариант — лаки-панч. В принципе, как и у других парней, с которыми мне приходилось драться: Конор, Порье, Гэтжи. Все прекрасно знали, что единственный способ остановить меня — это лаки-панч.

Как по-другому Тони мог победить меня? Вспомните его поединки с Бенеилом Дариушем, Чарльзом Оливейрой и Джастином Гэтжи. Они просто его задавили своим напором. У него не было защиты ни от борьбы, ни от грэпплинга. Да, конечно, я расстроен, что так и не подрался с ним», — сказал Хабиб в интервью на YouTube-канале Inspire Me Podcast / An Experience With Me.