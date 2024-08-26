Тренер: удивлюсь, если Двалишвили дойдёт до решения в бою с О’Мэлли

Тим Уэлч, тренер действующего чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американца Шона О'Мэлли, высказался о предстоящем поединке подопечного с грузином Мерабом Двалишвили, который состоится на турнире UFC 306.

«Я очень удивлюсь, если Мераб дойдёт в этом бою до судейского решения. И я сказал это, потому что Шон – снайпер, он намного выше и бьёт намного дальше, чем Мераб. Не думаю, что поединок пройдёт всю дистанцию. Шон нокаутирует его», — сказал Уэлч в интервью YouTube-каналу Red Corner MMA.

В своём последнем бою на турнире UFC 298 в феврале Двалишвили победил единогласным решением американского экс-чемпиона Генри Сехудо. О’Мэлли на UFC 299 победил по очкам эквадорца Марлона Веру, проведя первую защиту титула.